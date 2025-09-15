Закладной камень памятника Кириллу Лаврову установили на Петроградской стороне

Церемония установки закладного памятника на месте планируемого памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову состоялась 15 сентября в Петроградском районе, сообщили в администрации губернатора. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения актера, участие в нем приняли глава города Александр Беглов вместе с родственниками Лаврова, работниками БДТ и местными жителями.

В своей речи на церемонии Беглов упомянул любовь и заботу Лаврова по отношению к Петербургу. Также он отметил человеческие качества покойного артиста.

"Несмотря на высокие звания, он был очень скромным человеком, гостеприимным и хлебосольным. Порядочность, выдержка, внутреннее достоинство, скромность, стойкость всегда подчеркивали его ленинградский характер", — заявил Беглов.

Местом для памятника избрали Ораниенбаумский сад на углу Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы. На церемонии губернатору представили проект благоустройства сквера с детской площадкой и зоной для отдыха пожилых людей. В оформлении планируют сделать отсылки к кинематографу и ролям Лаврова. Беглов поручил доработать проект вместе с коллективом БДТ.

Открыть памятник планируют в 2026 году. Конкурс проектов собираются объявить в сентябре. В Смольном пообещали, что семья Лаврова и коллектив БДТ будут участвовать в отборе работ.

Лавров родился в Ленинграде в 1925 году. Театральную карьеру начал в Киеве, в 1955 году стал работать в БДТ. После смерти Георгия Товстоногова в 1989 году возглавил театр и руководил им до своей смерти в 2007 году. За свою жизнь сыграл десятки ролей в театре и кино, был удостоен высоких званий и наград.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного