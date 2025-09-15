ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 15 сентября 2025, 16:27

Закладной камень памятника Кириллу Лаврову установили на Петроградской стороне

фото ЗакС политика Закладной камень памятника Кириллу Лаврову установили на Петроградской стороне

Церемония установки закладного памятника на месте планируемого памятника народному артисту СССР Кириллу Лаврову состоялась 15 сентября в Петроградском районе, сообщили в администрации губернатора. Мероприятие приурочили к 100-летию со дня рождения актера, участие в нем приняли глава города Александр Беглов вместе с родственниками Лаврова, работниками БДТ и местными жителями.

В своей речи на церемонии Беглов упомянул любовь и заботу Лаврова по отношению к Петербургу. Также он отметил человеческие качества покойного артиста.

"Несмотря на высокие звания, он был очень скромным человеком, гостеприимным и хлебосольным. Порядочность, выдержка, внутреннее достоинство, скромность, стойкость всегда подчеркивали его ленинградский характер", — заявил Беглов.

Местом для памятника избрали Ораниенбаумский сад на углу Чкаловского проспекта и Ораниенбаумской улицы. На церемонии губернатору представили проект благоустройства сквера с детской площадкой и зоной для отдыха пожилых людей. В оформлении планируют сделать отсылки к кинематографу и ролям Лаврова. Беглов поручил доработать проект вместе с коллективом БДТ.

Открыть памятник планируют в 2026 году. Конкурс проектов собираются объявить в сентябре. В Смольном пообещали, что семья Лаврова и коллектив БДТ будут участвовать в отборе работ.

Лавров родился в Ленинграде в 1925 году. Театральную карьеру начал в Киеве, в 1955 году стал работать в БДТ. После смерти Георгия Товстоногова в 1989 году возглавил театр и руководил им до своей смерти в 2007 году. За свою жизнь сыграл десятки ролей в театре и кино, был удостоен высоких званий и наград.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного


