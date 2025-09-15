Почти 60% алкомаркетов закрылись в Вологодской области с марта

В Вологодской области с начала марта закрылись 364 алкомаркета , сообщил губернатор региона Георгий Филимонов 15 сентября в своём Telegram-канале. Также с начала июня в области прекратили работу 138 вейп-шопов.

По словам Филимонова, раньше в регионе работали 610 алкомаркетов. Таким образом, с начала марта в регионе закрылось почти 60% торговых точек. В Вологде свою работу прекратили 94 магазина из 118, а Череповце – 174 из 265.

Всего за сентябрь закрылись два алкомаркета и две точки продажи алкоголя на разлив. Кроме того, на контроле правительства региона остаётся 45 "наливаек" в Вологде и Череповце из действовавших 87.

Также с начала месяца в области закрылись 13 вейп-шопов. По состоянию на 9 июня, в регионе насчитывалось 316 подобных торговых точек, 138 из них уже прекратили работу.

Напомним, с 1 марта в Вологодской области действуют ограничения на продажу алкогольной продукции в будние дни. Согласно новым правилам, продавать алкоголь в магазинах региона в будние дни можно только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите.

Отметим, что с начала сентября в Петербурге также начали действовать новые ограничения на продажу алкоголя. В этом месяце в городе вступил в силу закон о "наливайках", согласно которому продавать спиртное после 22 часов могут только заведения, включенные в реестр ресторанов. Чтобы попасть в этот перечень, заведение должно соответствовать ряду требований. Так, у заведения должны быть отдельный вход с фасада, зал обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров и отдельное помещение для приготовления пищи. Штат работников должен насчитывать не менее пяти ставок, в том числе две ставки для поваров. Кроме того, у заведения должен быть договор с охранной фирмой и "тревожная" кнопка. По состоянию на 11 сентября, в реестр ресторанов были включены 56 заведений общественного питания.

По словам председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александра Ситова, новые правила могут коснуться 300-350 заведений Петербурга. Он также допустил, что ограничения затронут 84 алкомаркета "РосАл", расположенных на территории многоквартирных домов.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash