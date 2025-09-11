Больше полусотни заведений Петербурга включили в реестр ресторанов

По состоянию на 11 сентября официально включены в реестр ресторанов 56 петербургских заведений общественного питания, следует из данных на сайте комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Это дает им законное право отпускать клиентам алкоголь по ночам.

Заявки на включение в реестр подали пока 172 заведения общепита. Таким образом, статусом "Включен" обладает каждый третий ресторан, прочие заявки пока находятся на рассмотрении.

Последними внесенными в список заведениями стали восемь ресторанов группы "Евразия" на территории ряда районов Петербурга. Их заявки были одобрены накануне, 10 сентября.

Реестр ресторанов запустили 1 сентября в рамках закона о так называемых "наливайках". Закон устанавливает требования к заведениям, которые торгуют алкоголем по ночам. Для попадания в реестр заведение должно иметь отдельный вход с фасада, площадь зала обслуживания не менее 50 квадратных метров, отдельное помещение для приготовления пищи и туалеты для сотрудников и клиентов, а также штат из не менее чем пяти человек, тревожную кнопку и договор с охранной фирмой. Без соответствия этим требованиям заведение не попадет в реестр и, соответственно, не сможет легально продавать спиртное. Оценка соответствия ресторана нужным параметрам проходит в ходе выездной проверки после изучения поданной заявки.

О включении в реестр первого заведения стало известно 5 сентября, к тому моменту в списке насчитывалось 133 заявки. Всего, по оценке председателя КППИТ Александра Ситова, действие закона о "наливайках" может сказаться на работе 300-350 заведений в Петербурге.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру