Полиция проверяет наезд автомобиля на пешеходов у ЖК "Цветной город"

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти начала проверку после наезда легкового автомобиля на пешеходов на севере Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства 17 сентября. В результате пострадали двое детей и одна женщина.

Инцидент произошёл около 08:30 утра у дома № 2 по Пейзажной улице. Тогда 39-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Kia, столкнулся с автомобилем Renault при проезде перекрёстка на красный сигнал светофора. После этого он совершил наезд на трёх пешеходов, которые стояли на тротуаре.

В результате в больнице оказались 39-летняя женщина, 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Напомним, в начале августа в Красном селе водитель каршеринга наехал на двух пешеходов, стоявших на остановке. В результате 40-летняя женщина погибла на месте, а 71-летняя пенсионерка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Тогда полиция возбудила дело о дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру