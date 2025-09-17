ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17 сентября 2025, 14:39

Полиция проверяет наезд автомобиля на пешеходов у ЖК "Цветной город"

фото ЗакС политика Полиция проверяет наезд автомобиля на пешеходов у ЖК "Цветной город"

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти начала проверку после наезда легкового автомобиля на пешеходов на севере Петербурга, сообщила пресс-служба ведомства 17 сентября. В результате пострадали двое детей и одна женщина.

Инцидент произошёл около 08:30 утра у дома № 2 по Пейзажной улице. Тогда 39-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Kia, столкнулся с автомобилем Renault при проезде перекрёстка на красный сигнал светофора. После этого он совершил наезд на трёх пешеходов, которые стояли на тротуаре.

В результате в больнице оказались 39-летняя женщина, 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

Напомним, в начале августа в Красном селе водитель каршеринга наехал на двух пешеходов, стоявших на остановке. В результате 40-летняя женщина погибла на месте, а 71-летняя пенсионерка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Тогда полиция возбудила дело о дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). 

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама