Полиция нашла 43 нелегала в ходе рейда на стройках в Шушарах

Утром 16 сентября петербургская полиция провела рейд по выявлению нелегальных мигрантов на стройках в Шушарах, сообщила 17 сентября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. В результате в полиции оказались 43 иностранца.

Как отмечается в публикации, проверка затронула стойплощадки на Старорусском проспекте, а также на Окуловской и Школьной улицах. Полицейские с собаками искали на объектах нелегальных мигрантов. Один иностранец даже попытался спрятаться под столом в строительном вагончике, но был обнаружен служебным псом.

Всего правоохранители проверили документы у более 300 иностранных граждан. Нарушения были выявлены у 43 из них, их доставили в отдел для привлечения к административной ответственности. Полиции предстоит решить вопрос о выдворении нарушителей.

К ответственности также были привлечены строительные компании. В их отношении были возбуждены административные дела о незаконном привлечении иностранцев к трудовой деятельности (ст. 18.15 КоАП).

Напомним, ранее полиция провела рейд на дорогах Московского района. Всего правоохранители проверили порядка 300 водителей, в том числе 57 иностранцев. Нарушения были выявлены у четверых мигрантов, им грозит выдворение за пределы России.

Анастасия Луценко / Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти