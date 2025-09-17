ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 17 сентября 2025, 10:26

Беглов поздравил Дрозденко с победой на выборах

фото ЗакС политика Беглов поздравил Дрозденко с победой на выборах

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с победой на выборах главы региона. Соответствующее сообщение было опубликовано в telegram-канале Беглова вечером 16 сентября.

"Поздравляю Александра Дрозденко с убедительной победой на выборах губернатора Ленинградской области! Итоги голосования — свидетельство доверия жителей региона, знак признания высокого профессионализма и большого управленческого опыта", - говорится в публикации.

По словам Беглова, жители Ленобласти видят в Дрозденко ответственного и инициативного человека и профессионала, который может вести регион по пути развития и процветания. Он подчеркнул, что Петербург и Ленинградскую область связывают партнёрские и дружественные связи, которые регионы намерены укреплять.

Напомним, по итогам выборов губернатора Ленобласти, прошедших с 12 по 14 сентября, действующий глава региона Александр Дрозденко получил 84,21% голосов. Его кандидатуру поддержали 756 885 проголосовавших. Инаугурация Дрозденко намечена на 25 сентября. 

Александр Дрозденко возглавляет Ленобласть с 2012 года. На выборах в 2015 году он набрал 82,1% голосов, а на выборах в 2020 году — 83,61% голосов.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама