Инаугурация Дрозденко назначена на 25 сентября

Торжественная церемония инаугурации губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко намечена на 25 сентября, сообщили в пресс-службе главы региона 16 сентября. Где состоится мероприятие — в публикации не уточняется.

Дрозденко в третий раз был избран губернатором Ленобласти. Последний раз он побеждал на выборах главы региона в 2020 году. Тогда церемония инаугурации прошла в здании правительства Ленобласти. От Петербурга на мероприятии присутствовали губернатор Александр Беглов и председатель городского Заксобрания Вячеслав Макаров.

По итогам трёхдневных выборов губернатора Ленобласти Дрозденко получил 84,21% голосов. За действующего губернатора проголосовали 756 тысяч человек.

Александр Дрозденко возглавляет Ленобласть с 2012 года. На выборах в 2015 году он набрал 82,1% голосов, а на выборах в 2020 году — 83,61% голосов.

Анастасия Луценко / Фото: правительство Ленинградской области