Организаторы досрочно завершили фестиваль "Некрокомиккон"

Фестиваль "Некрокомиккон", стартовавший днем 1 ноября, проработал всего несколько часов. Вечером организаторы объявили о досрочном завершении мероприятия. Второго дня фестиваля не будет. Посетителей попросили как можно скорее покинуть площадку DDA Expo, передает корреспондент "Фонтанки". Отмену мероприятия объяснили отзывом согласования от комитета по промышленной политике Петербурга.

"В связи с многочисленными жалобами на фестиваль комитет отозвал свое разрешение на его проведение. Эту новость мы получили только что. В связи с этим мы законодательно не имеем права продолжать его проведение. Во избежание принудительного завершения мы завершим его добровольно. Приносим извинения и с грустью вынуждены прекратить нашу программу. Просим посетителей без паники, спокойно покинуть площадку в течение часа", - цитирует "Фонтанка" слова ведущего фестиваля.

Представители мероприятия заявили, что готовы вернуть посетителям деньги за билеты. Также они надеются провести фестиваль позднее.

Ранее в этот день в соцсетях "Некрокомиккона" заявили, что получили "постановление" от прокуратуры Петербурге о запрете посещения мероприятия несовершеннолетними. Также организаторы заявили о том, что сценическое оборудование одного из исполнителей, который должен был выступать, арестовали.

Проблемы у фестиваля начались еще накануне старта. Полиция задержала продюсера "Некрокомиккона" Алексея Самсонова за нарушение миграционного законодательства. Он является гражданином Казахстана. Его собираются выдворить за пределы России. До этого он будет находиться в учреждении МВД. Суд продлил срок задержания на три месяца.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру