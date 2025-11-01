ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 1 ноября 2025, 17:17

Продюсера "Некрокомиккона" Алексея Самсонова выдворят из России

фото ЗакС политика Продюсера "Некрокомиккона" Алексея Самсонова выдворят из России

Полиция Красногвардейского района 1 ноября вынесла постановление о штрафе в 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы России в принудительной форме в отношении продюсера фестиваля "Некрокомиккон" Алексея Самсонова. Он является гражданином Казахстана. 

Решение о выдворении Самсонова принял начальник ОВМ УМВД России по Красногвардейскому району. Самсонову вменили нарушение по статье о нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию либо режима пребывания в стране (ст. 18.8 КоАП). 

Ближайшие три месяца Самсонов проведет в специальном учреждении МВД в ожидании выдворения. Красногвардейский районный суд Петербурга удовлетвори ходатайство полиции о продлении срока задержания Самсонова в спецучреждении на 90 суток, до 29 января 2026 года. Ходатайство подготовили в связи с невозможностью осуществить выдворение в ближайшее время – у Самсонова нет документов. 

Самсонов является продюсером фестиваля "Некрокомиккон", который проходит в Петербурге с 1 по 2 ноября. Мероприятие проводится с 2016 года. 

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама