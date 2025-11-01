ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 1 ноября 2025, 22:00

Первый прямой рейс из Каракаса приняли в "Пулково"

Первый прямой рейс из Каракаса приняли в "Пулково"

В петербургском аэропорту "Пулково" 1 ноября прошла торжественная церемония встречи самолета авиакомпании "Conviasa" – первого прямого рейса из Каракаса, столицы Венесуэлы, через кубинский Варадеро. Самолет вылетел накануне из международного аэропорта имени Симона Боливара. По традиции борт в аэропорту встретили водной аркой. Самолет встречал посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

Обратно рейс по маршруту Петербург – Варадеро – Каракас отправится 2 ноября. Рейсы будут выполняться дважды в неделю, сообщили в пресс-службе Смольного.

Авиасообщение между Петербургом и Каракасом установили в год 80-летия дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. В мае российский лидер подписал соглашение о стратегическом партнерстве с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В конце октября президент Путин ратифицировал соглашение.

Константин Леньков / Фото: Смольный


