Дрозденко побеждает на выборах губернатора Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко побеждает на выборах губернатора региона с 84,21% голосов после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из трансляции Центральной избирательной комиссии. За действующего губернатора проголосовали 756 тысяч человек.

На втором месте по числу голосов находится глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Ленобласти Андрей Лебедев (6,69%). Третье место занимает руководитель областного отделения партии "Справедливая Россия - За правду" Игорь Новиков (3,02%). Следом идут лидер партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович (2,65%), и кандидат от партии "Зеленые" Сергей Лисовский (2,20%).

По прогнозам руководителя избирательной комиссии Ленинградской области Михаила Лебединского, итоговая явка на выборах за три дня голосования составит около 60% от общего числа избирателей.

Вскоре после закрытия избирательных участков Дрозденко в беседе с журналистами поблагодарил жителей области за интерес к выборам.

– Хочу сказать всем ленинградцам слова благодарности за ленинградский патриотизм, за ленинградское чувство локтя и чувство команды, – сказал Дрозденко.

Дрозденко возглавляет Ленобласть с 2012 года. Он успешно избирался в 2015 и 2020 годах. Тогда он набрал, соответственно, 82,1% и 83,61% голосов избирателей, принявших участие в выборах. Все три раза он баллотировался от "Единой России".

Константин Леньков / Фото: Правительство Ленинградской области