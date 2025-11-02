Вероятный владелец Telegram-бота по "пробиву" данных задержан в Петербурге

Полиция задержала предполагаемого владельца Telegram-бота для поиска личных данных в рамках дела о незаконном использовании компьютерной информации с персональными данными (ч. 5, 6 ст. 272.1 УК РФ), сообщила 2 ноября официальный представитель МВД Ирина Волк. Как сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, речь идет об организаторе сервиса Userbox Игоре Морозкине.

"Деятельность ресурса была связана с обработкой больших массивов данных, собранных в результате утечек из различных источников. По поисковым запросам пользователям выдавались сведения об адресах проживания граждан, местах работы, доходах, банковских счетах, автотранспорте, а также большое количество других уникальных записей", — отметила Волк.

По словам представителя МВД, невысокая стоимость подписки угрожала распространением подробной информации о гражданах неопределенному кругу лиц. В частности, по ее словам, наблюдались случаи использования бота аферистами. Доход от работы бота мог составлять 13-16 млн рублей в месяц. К настоящему времени его функционирование прекращено.

При обысках правоохранители изъяли компьютеры и телефоны, а также серверное оборудование сервиса в одном из дата-центров. Полиция получила свыше 40 терабайт данных с перепиской, базами данных и сведениями об администрировании сервиса.

Андрей Казарлыга / Фото: Telegram-канал Ирины Волк