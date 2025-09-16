ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 16 сентября 2025, 17:43

Инициатива о льготном приёме в вузы приёмных детей бойцов СВО прошла первое чтение

фото ЗакС политика Инициатива о льготном приёме в вузы приёмных детей бойцов СВО прошла первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий приёмным детям участников СВО рассчитывать на льготное поступление в вузы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента 16 сентября. Инициатива вносит изменения в ФЗ "Об образовании в РФ".

Согласно законопроекту, приёмные дети участников спецоперации получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках специальной квоты. В публикации подчёркивается, что о внесении соответствующих изменения просили родные военных в ходе встречи президента с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". На данный момент квота при поступлении в вузы распространяется только на самих участников СВО и их детей.

"Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Спикер нижней палаты также подчеркнул, что поддержка участников СВО, а также их родных и близких является ключевой задачей для Госдумы. Он отметил, что нижней палатой парламента уже были приняты 139 законов в этой сфере. В планах депутатов – продолжить работу по поддержке бойцов и их семей.

Законопроект о распространении квоты СВО на приёмных детей участников спецоперации был внесён в Госдуму в апреле. Его авторами выступили сенаторы Российской Федерации.

Напомним, в 2025 году в вузы Петербурга поступили 2,4 тысячи студентов по квоте СВО. Это на одну тысячу больше, чем годом ранее.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама