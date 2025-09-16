Инициатива о льготном приёме в вузы приёмных детей бойцов СВО прошла первое чтение

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий приёмным детям участников СВО рассчитывать на льготное поступление в вузы, сообщила пресс-служба нижней палаты парламента 16 сентября. Инициатива вносит изменения в ФЗ "Об образовании в РФ".



Согласно законопроекту, приёмные дети участников спецоперации получат право на поступление на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета в рамках специальной квоты. В публикации подчёркивается, что о внесении соответствующих изменения просили родные военных в ходе встречи президента с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества". На данный момент квота при поступлении в вузы распространяется только на самих участников СВО и их детей.



"Будет справедливо распространить их также на те семьи, где участник спецоперации является отчимом ребенка, воспитывая его фактически как родной отец", — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Спикер нижней палаты также подчеркнул, что поддержка участников СВО, а также их родных и близких является ключевой задачей для Госдумы. Он отметил, что нижней палатой парламента уже были приняты 139 законов в этой сфере. В планах депутатов – продолжить работу по поддержке бойцов и их семей.



Законопроект о распространении квоты СВО на приёмных детей участников спецоперации был внесён в Госдуму в апреле. Его авторами выступили сенаторы Российской Федерации.

Напомним, в 2025 году в вузы Петербурга поступили 2,4 тысячи студентов по квоте СВО. Это на одну тысячу больше, чем годом ранее.



Фото: ЗАКС.Ру