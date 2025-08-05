В вузы Петербурга поступили 2,4 тысячи абитуриентов по квоте СВО

По квоте для участников СВО в петербургские вузы зачислили 2,4 тысячи абитуриентов, сообщили в пресс-службе Смольного 5 августа. Это на 1 тысячу больше, чем в прошлом году. Они были зачислены в вузы в приоритетном порядке.

Как подчеркнули в публикации Смольного, квота СВО распространяется на самих участников спецоперации, их детей и приравненных к ним. Всего по этой квоте были зачислены 2,4 тысячи человек.

"В этом году по квоте СВО наши вузы приняли более чем на 1000 человек больше, чем в прошлом, когда на первый курс был зачислен 1341 абитуриент. Защитники нашей Родины могут быть уверены, что государство проявляет к ним, их детям, их семьям – особую и деятельную заботу. Предоставляет реальную возможность бесплатно получить самое лучшее образование", – прокомментировал результаты приоритетного зачисления губернатор Петербурга Александр Беглов.

По словам Беглова, интерес к петербургским вузам у участников СВО и их детей вырос в два раза: всего в этом году было принято более 30 тысяч таких заявлений против прошлогодних 14 тысяч. Больше всего студентов по квоте СВО зачислил к себе Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Также среди лидеров перечислены РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II, СПбГУ и Университет ИТМО.

По подсчетам "Фонтанки.ру", в Политех по квоте СВО поступили 268 человек, из них 104 были приняты без вступительных испытаний (БВИ). В СПбГУ число зачисленных по квоте составляет 195 человек (102 – БВИ), в РГПУ им. Герцена – 180 человек, в Горный университет – 128, в ИТМО – 120.

Кроме того, в приоритетном порядке в вузы были зачислены победители и призеры олимпиад. Всего в петербургские университеты поступили 2,1 тысячи олимпиадников, что на 300 человек больше, чем в прошлом году. Больше всего таких студентов поступили в Университет ИТМО – 728 человек.

В публикации Смольного напомнили, что на 2025/2026 учебный год в Петербурге предусмотрено более 33 тысяч бюджетных мест по программам бакалавриата и специалитета. Еще порядка 15 тысяч бюджетных мест выделили в магистратуре.

Напомним, в декабре 2024 году был опубликован единый порядок приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, разработанный Минобрнауки. Теперь для всех вузов установлены четкие сроки приема и количество направлений, на которые может податься абитуриент. Кроме того, прием на бюджет теперь осуществляется по заявлению о согласии на зачисление, а не по оригиналу аттестата.

Анастасия Луценко, фото: unsplash