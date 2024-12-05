Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы

Минобрнауки разработало единый порядок приема на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, документ опубликован на портале правовой информации и будет действовать с 1 марта 2025 года до 1 сентября 2029.

Теперь для всех вузов установлены четкие сроки приема. Зачисление на бакалавриат и специалитет на бюджетные места завершится: по приоритету — 2–3 августа, на основном этапе — 6–7 августа, на дополнительном — 10–11 августа. На платные места документы принимаются до 30 сентября. В магистратуру зачисление завершится 29 августа в рамках основного приема и до 20 сентября — в дополнительном.

Абитуриенты смогут подавать документы максимум на пять направлений в одном вузе — ранее вузы сами устанавливали это ограничение (до пяти). Конкурсные списки будут публиковаться на портале госуслуг, в них укажут высший приоритет поступающего. Прием на бюджет теперь будет осуществляться по заявлению о согласии на зачисление, а не по оригиналу аттестата.

Незаполненные целевые места будут использовать для дополнительного приема, а заявка на целевое обучение теперь должна содержать информацию о заказчике и номере договора. Кроме того, баллы за достижения, такие как профориентационные мероприятия, можно включать в общий конкурсный балл.

Напомним, что в мае следующего года опубликуют рейтинг российских вузов по уровню трудоустройства выпускников. Его подготовят до начала школьных экзаменов, чтобы абитуриенты могли учитывать дополнительные данные о престижности вузов при выборе места учебы.

фото: ЗАКС.Ру