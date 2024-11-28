К маю в России составят рейтинг вузов по трудоустройству выпускников

Рейтинг российских вузов по уровню трудоустройства выпускников планируют опубликовать в мае следующего года. Об этом сообщил глава Минтруда РФ Антон Котяков на выездном заседании комиссий Госсовета в "Сириусе", передает ТАСС.

По словам министра, в настоящий момент прорабатывается порядок формирования и представления результатов рейтинга. Ожидается, что его опубликуют до школьных выпускных экзаменов, чтобы абитуриенты могли учитывать дополнительную информацию о престижности вузов при выборе учебного заведения.

Рейтинг будет составляться на основе данных о трудоустройстве выпускников и их востребованности на рынке труда. Критерии для его формирования были разработаны Минтрудом совместно с Минобрнауки.

Ранее замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что до конца года представят первый прогноз кадровой потребности, основанный, в том числе, на данных от работодателей из регионов. Он отметил, что подготовка специалистов занимает длительный срок — от четырех до шести лет, поэтому уже сейчас разрабатываются механизмы мониторинга для улучшения трудоустройства студентов, которые подходят к выпуску. По его словам, ведомство отслеживает карьерный путь практически каждого выпускника 2023 года.

Напомним, в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии агентства RAEX, которое публикует рейтинг раз в два года, третью позицию удержал СПбГУ. Университет ИТМО занял 15-е место, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — 16-е, Санкт-Петербургский государственный экономический университет — 31-е.

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