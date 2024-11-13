СПбГУ удержал третью позицию в рейтинге ведущих вузов России

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) вновь занял третье место в рейтинге самых влиятельных вузов России по версии агентства RAEX, которое публикует рейтинг раз в два года. В 2022 году СПбГУ также находился на третьей позиции.

Лидеры остались прежними: на первом месте — Московский государственный университет, а на втором — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

В рейтинге представлены 75 ведущих университетов России, среди которых 11 вузов из Санкт-Петербурга. Из них Университет ИТМО занял 15-е место, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого — 16-е, Санкт-Петербургский государственный экономический университет — 31-е, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова — 36-е, Горный университет — 38-е, Российский государственный педагогический университет имени Герцена — 39-е, Университет ЛЭТИ — 49-е, Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова — 54-е, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет — 59-е и Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения — 67-е место.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии, как вклад в формирование элит, роль в научном сообществе, популярность среди молодежи и влияние на интернет-аудиторию.

Напомним, 16 октября ЗакС принял в третьем, последнем чтении закон о дне СПбГУ. Он будет отмечаться 8 февраля.

фото: ЗАКС.Ру