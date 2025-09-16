На Вологодчине запретили распространять фото последствий применения БПЛА

В Вологодской области вводится запрет на фото- и видеосъёмку беспилотников, а также на распространение информации о применении БПЛА и средств противодействия, сообщила пресс-служба правительства региона 16 сентября. Эти меры связали с обеспечением безопасности жителей области и расположенных на её территории объектов инфраструктуры.

"В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 в Вологодской области вводятся дополнительные меры, направленные на усиление охраны общественного порядка и обеспечение безопасности региона", - говорится в публикации.

Так, в Вологодской области будет запрещено фотографировать и снимать на видео применение БПЛА и средств противодействия им, а также распространять информацию об их типах, координатах и последствиях применения. Также запрещается осуществлять съёмку объектов военной инфраструктуры, сил правопорядка и объектов ТЭК. При этом эти ограничения не распространяются на органы госвласти и местного самоуправления, а также официально опубликованную ими информацию.

Как объяснили в Министерстве региональной безопасности, введённые меры нужны для защиты критически важной инфраструктуры, поддержания стабильности в области и предотвращения потенциальных угроз, связанных с БПЛА.

Отметим, что запрет на публикацию и распространение информации о применении БПЛА и последствиях его использования действует в более 30 регионах страны. В частности, подобные ограничения были введены в Ленинградской области и в Петербурге.

Фото: пресс-служба правительства Вологодской области