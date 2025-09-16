Эрмитаж снова эвакуировали из-за анонимного звонка

Посетителей Государственного Эрмитажа 16 сентября эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе безопасности, сообщила пресс-служба музея. После проверки учреждение вернулось к работе в штатном режиме.

"Сегодня, 16 сентября 2025 года, в Эрмитаж вновь поступило анонимное сообщение с угрозой безопасности. В соответствии с регламентом действия в подобных ситуациях Служба безопасности музея вместе с сотрудниками Росгвардии эвакуировали посетителей Главного музейного комплекса", - говорится в публикации.

В ходе проверки всех залов и служебных помещений Эрмитажа никаких угроз обнаружено не было. На момент публикации сообщения музея в 14:31 учреждение возобновило работу в обычном режиме.

Напомним, на прошлой неделе из-за анонимных сообщений были эвакуированы посетители сразу четырёх музеев: Эрмитаж, Музей Фаберже, Всероссийский музей А. С. Пушкина на набережной реки Мойки и мемориальный музей-лицей. Информация об угрозах оказалась ложной.

Отметим, что до этого посетителей Эрмитажа также эвакуировали в середине апреля и конце января. Зимой по этому факту было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

Анастасия Луценко / Фото: пресс-служба Эрмитажа