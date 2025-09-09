Посетителей Эрмитажа и музея Фаберже эвакуировали из-за анонимных сообщений

Сразу в четыре петербургских музея поступили анонимные сообщения о якобы опасных предметах, сообщила пресс-служба Росгвардии 9 сентября. Речь идет об Эрмитаже, Музее Фаберже, Всероссийском музее А. С. Пушкина на набережной реки Мойки и мемориальном музее-лицее.

Из учреждений эвакуировали всех посетителей и сотрудников. За их безопасностью следили экипажи вневедомственной охраны Росгвардии, уточнили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе Эрмитажа, служба безопасности музея вместе с росгвардейцами проверила все залы и служебные помещения Главного музейного комплекса и Главного штаба. В результате никаких угроз обнаружено не было, музей вернулся к работе в штатном режиме.

В свою очередь, Музей Пушкина сообщил о закрытии мемориального музея-квартиры и музея "Пушкин. Жизнь и творчество" около 12:30, причины не уточнялись. На момент публикации сведения о возобновлении работы учреждения отсутствовали.

Наконец, пресс-служба Музея Фаберже никак не прокомментировала информацию об эвакуации.

Отметим, что это не первый раз, когда в Петербурге эвакуируют посетителей музеев из-за анонимных сообщений в этом году. Так, в середине апреля в городе эвакуировали более 8 тысяч человек из четырёх учреждений, включая Эрмитаж. До этого подобный инцидент произошел в конце января, было возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

Анастасия Луценко / Фото: Росгвардия