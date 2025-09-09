Прокуратура начала проверку из-за пожара в доме на Большом Смоленском проспекте

Проверку из-за пожара в доме № 10 на Большом Смоленском проспекте организовала прокуратура Невского района, сообщила пресс-служба надзорного ведомства 9 сентября. Как минимум один человек был госпитализирован.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, сообщение о возгорании поступило в ведомство в 14:19. Приехав на место, спасатели установили, что пожар площадью 40 квадратных метров разгорелся в административно-складском здании. Судя по опубликованным фото, горело помещение на четвёртом этаже здания.

Возгорание удалось локализировалось в 15:13, открытое горение было ликвидировано. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 20 спасателей. Сотрудники МЧС спасли двух человек, еще один мужчина был госпитализирован. По данным СМИ, он находится в реанимации.

Прокурор Невского района Рустам Рагимов выехал на место происшествия для координации деятельности МЧС и правоохранителей. Надзорному ведомству предстоит установить все причины и обстоятельства пожара.

Судя по "Яндекс.Картам", в доме № 10 по Большому Смоленскому проспекту располагаются магазины, кафе, несколько фотостудий, танцевальная школа и детский театр.

Напомним, в конце августа председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели мужчины в пожаре в жилом доме на улице Стойкости. Петербургский Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В пресс-службе МО "Ульянка" сообщили, что в одной из квартир дома № 29, корпус 2, по улице Стойкости произошёл взрыв.

Анастасия Луценко / Фото: МЧС Петербурга