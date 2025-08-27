Бастрыкин запросил доклад о гибели мужчины в пожаре на улице Стойкости

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели мужчины в пожаре в жилом доме на улице Стойкости, сообщила пресс-служба ведомства 27 августа. Было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Пожар в квартире на четвертом этаже дома № 29 корпус 2 по улице Стойкости произошел 26 августа. Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь горения составила 10 квадратных метров. Его тушили более двух часов, были привлечены 28 сотрудников ведомства и 7 единиц техники.

По предварительным данным, причиной могла стать неисправность газового оборудования. Как сообщили в пресс-службе МО "Ульянка", в квартире произошел взрыв. В результате погиб 35-летний мужчина.

Из-за пожара были эвакуированы жители трех парадных дома, им предложили переночевать в школе № 283. Около 23:00 жителям 1-й и 3-й парадных дома разрешили вернуться в свои квартиры.

Петербургский Следком возбудил дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). В свою очередь, прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере ЖКХ.

Напомним, ранее спасатели тушили возгорание на крыше Центра социальной реабилитации инвалидов в Пушкине. Во время пожара из здания эвакуировали 116 человек. Тогда Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: видео прокуратуры