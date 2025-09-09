Суд расторг фиктивный брак петербурженки с иностранцем

Петербургский суд удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным брака местной жительницы и иностранца, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Бракосочетание состоялось в 2022 году с целью упрощённой легализации в России.

Как говорится в публикации, в ходе проверки прокуратуры было установлено, что в марте 2022 года 36-летняя петербурженка вступила в брак с 38-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья. При этом "супруги" вместе не проживали и не вели общего хозяйства, а их пояснения о семейной жизни не совпадают.

Было установлено, что иностранец с 2018 году проживает вместе с другой женщиной, с которой он имеет четырёх детей. Петербурженка, в свою очередь, с 2021 года состоит в гражданском браке с другим мужчиной.

По словам женщины, она согласилась выйти замуж за иностранца в обмен на вознаграждение в 10 тысяч рублей. Таким образом мужчина пытался в упрощённом порядке получить разрешение на временное проживание на территории России.

В результате суд признал этот брак недействительным, а также аннулировал у иностранца гражданина разрешение на временное проживание на территории страны.

Напомним, в апреле депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, обязывающий суды проверять факт фиктивности брака в случае смягчения административного наказания для мигрантов с выдворения до административного штрафа. При этом правительство не поддержало эту инициативу, отметив, что ей требуется существенная доработка.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру