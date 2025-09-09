Глава Колпинского района поддержал наказание для безответственных перевозчиков

Руководитель администрации Колпинского района Николай Гордей поддержал решение суда взыскать с перевозчика 500 тысяч рублей из-за падения пассажирки при резком торможении автобуса. Своё мнение он высказал в собственном Telegram-канале 9 сентября.

"Суд не повёлся на попытки компании переложить вину на саму пострадавшую. <…> Это решение — важный сигнал всем перевозчикам: безопасность пассажиров — их зона ответственности. Судья проявил принципиальность и уважение к правам человека, учтя возраст женщины, тяжесть перелома шейки бедра и длительное восстановление", - говорится в публикации Гордея.

Речь идёт о решении Колпинского суда взыскать с перевозчика "Вест-Сервис" 500 тысяч рублей моральной компенсации в пользу 67-летней Елены Кочетковой, которая сломала шейку бедра при падении из-за резкого торможения автобуса. Как подчёркивает Гордей, инцидент произошёл сразу после входа женщины в автобус, когда она завершила оплату проезда. Из-за этого пенсионерка не успела занять место или взяться за поручень. По мнению Гордея, суд вынес "по-настоящему грамотный и человечный вердикт".

Напомним, Николай Гордей был назначен на должность главы Колпинского района 2 сентября. С конца июня он временно исполнял обязанности главы после задержания его предшественницы на этом посту Юлии Логвиненко. Она стала фигурантом уголовного дела по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По этому делу также проходят бывший глава МА МО "Колпино" Дмитрий Кохно и депутат петербургского Заксобрания Олег Милюта.

Анастасия Луценко / Фото: объединённая пресс-служба судов Петербурга