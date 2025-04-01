В Госдуме предложили обязать судей проверять браки мигрантов на фиктивность

Законопроект, по которому суды будут обязаны проверять факт фиктивности брака в случае смягчения административного наказания для мигрантов с выдворения до административного штрафа, был внесен в Госдуму 1 апреля. Соответствующая карточка появилась в электронной базе ведомства. Авторами проекта выступила группа депутатов фракции ЛДПР совместно с сенатором от Оренбургской области Еленой Афанасьевой.

В соответствии с действующем ныне законодательством, если иностранному нарушителю в качестве административного наказания положено выдворение из страны, санкция может быть в ряде случаев заменена на административный штраф или обязательные работы. Основанием для смягчения наказания может являться семейное положение нарушителя, для подтверждения которого необходимо предъявить свидетельство о браке.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, инициатива была разработана в связи с обострившейся в последнее время проблемой фиктивных браков с мигрантами. Авторы проекта предлагают сделать обязательной проверку судом факта совместного проживания супругов и ведение ими совместного быта на протяжении всего брака, если основанием для замены административного выдворения на другую санкцию является семейное положение иностранца.

При этом правительство России в своем отзыве на инициативу указало, что законопроекту требуется существенная доработка. В отзыве отмечается, что в пояснительной записке нет анализа эффективности действующего законодательства, который бы показывал необходимость его совершенствования. Кроме того, в законопроекте отсутствует механизм, позволяющий установить факт совместного проживания людей в браке, а также не учитывается, что супруги могли проживать отдельно в определенные периоды по причинам личного и объективного характера.

В отзыве правительства также указывается, что в российское миграционное законодательство уже были внесены поправки, позволяющие предотвратить получение иностранцами и лицами без гражданства разрешений на временное проживание и вида на жительство через фиктивные браки и отцовство. Соответствующий законопроект был принят в октябре 2024 года, а вступил в силу с января 2025 года.

Напомним, что по итогам 2024 года правоохранители составили свыше 3 млн протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан. Также сотрудники полиции направили в прокуратуру 507 материалов о признаках фиктивности в заключенных браках с иностранцами.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру