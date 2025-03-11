Более 3 млн протоколов составили правоохранители в отношении иностранцев за год

В 2024 году российские правоохранители составили свыше 3 млн протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранных граждан, сообщила 11 марта официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, за год "было проведено без малого 300 тысяч мероприятий" по выявлению нарушений в сфере миграционного законодательства, и это на 3,4 % превышает показатели 2023 года.

Также в 2024 году сотрудники полиции направили в прокуратуру 507 материалов о признаках фиктивности в заключенных браках с иностранцами. В 203 случаях это закончилось аннулированием у нарушителей разрешений на временное проживание, а еще в 143 — прекращением действия видов на жительство.

В то же время за год подразделения по вопросам миграции предоставили 59 млн различных госуслуг, проинформировала Волк. В первую очередь, это услуги по миграционному учету иностранцев, по регистрации россиян по месту пребывания или жительства, а также оформление и выдача заграничных паспортов.

"Прошедший год показал, что при получении государственных услуг в сфере миграции граждане все больше отдают предпочтение электронным сервисам", — отметила Волк. По ее словам, количество обращений на портале госуслуг выросло в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом.

Ранее стало известно о передаче в суд уголовного дела об организации в Петербурге незаконной миграции 150 тысяч иностранных граждан. Одним из фигурантов дела выступает бывший депутат МО "Колпино" Виктор Данишевский.

Фото: ЗАКС.Ру