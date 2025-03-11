Дело экс-депутата Колпино о незаконной миграции дошло до суда

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела об организации в Петербурге незаконной миграции более 150 тысяч иностранных граждан. Перед судом предстанут 20 участников преступного сообщества, среди которых бывший депутат МО "Колпино" Виктор Данишевский. Обвиняемых, в зависимости от роли, будут судить по трем статьям: создание и руководство преступного сообщества (ст. 210 УК), организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК), а также организация превышения должностных полномочий (ст. 33 УК, ст. 286 УК).

"По версии следствия, обвиняемый, являясь депутатом одного из муниципальных советов внутригородского муниципального образования Колпинского района Санкт-Петербурга, с марта 2020 года по октябрь 2022 года создал преступное сообщество по изготовлению подложных документов о постановке на миграционный учет иностранных граждан. Для совершения преступлений он привлек заместителя начальника УВМ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу, а также еще 18 лиц", - говорится в сообщении СК.

За время расследования правоохранительные органы провели более 80 обысков и допросили больше 150 свидетелей. Материалы дела изложены в более чем 500 томах. Как отмечают в ведомстве, все иностранцы, которые незаконно смогли встать на миграционный учет, сняты с него.

ЗАКС.Ру подробно рассказывал о Данишевском во время его ареста осенью 2022 года. В ожидании суда он провел более 2,5 лет в СИЗО. За время пребывания в следственном изоляторе он неоднократно пытался добиться через суд встречи с супругой - следователи в такой возможности ему отказывали.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру