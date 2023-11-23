"Скорее в суд бы": Колпинскому мундепу Данишевскому продлили арест до весны

Санкт-Петербургский городской суд 23 ноября продлил на три месяца арест депутату МО "город Колпино" Виктору Данишевскому, обвиняемому в организации незаконной миграции, передает корреспондент ЗАКС.Ру из суда. Мундеп останется в следственном изоляторе минимум до 28 февраля 2024 года. Данишевский находится в СИЗО с конца октября 2022 года.

Следствие обосновало свое ходатайство о продлении ареста необходимостью совершения некоторых следственных действий. В частности, нужно осмотреть некие носители информации и допросить восьмерых свидетелей. Данишевского будут судить по статьям об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ст. 210 УК). По версии следствия, мундеп с другими фигурантами уголовного дела мог заниматься постановкой на миграционный учет по подложным документам. Таким образом якобы удалось "легализовать" 10 тысяч иностранных граждан.

Сам Данишевский против продления ареста не возражал.

- Уж скорее в суд бы, так что ждем, - бодро сказал мундеп.

Адвокат Игорь Резонов лишь поддержал позицию своего доверителя и понадеялся, что расследование уголовного дела будет завершено как можно скорее.

- Искренне верю, что следователь выполнит взятые на себя обязательства об окончании расследования этого дела. Все-таки грандиозный срок следствия, срок стражи, - добавил Резонов.

На заседание также пришла супруга обвиняемого. Она рассказала корреспонденту ЗАКС.Ру, что следователь по-прежнему не дает нормально увидеться с мужем. Адвокат депутата Резонов уже несколько месяцев пытается оспорить действия следователя, который не позволяет арестованному видеться с женой и детьми, но пока безрезультатно. В судах уже несколько раз "теряли" его жалобу. В дальнейшем защитник намерен дойти с этим вопросом до Конституционного суда.

Адвокат муниципального депутата Игорь Резонов рассказал ЗАКС.Ру, что сроки следствия уже давно перешли за все возможные рамки, поэтому каждое продление меры пресечения приходится согласовывать с председателем Следственного комитета.

Подробнее о деле Данишевского - читайте в материале ЗАКС.Ру.

текст и фото Константин Леньков