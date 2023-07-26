Арестованный мундеп Данишевский пытается через суд добиться встречи с женой

В Санкт-Петербургском городском суде 26 июля рассмотрели жалобу на продление ареста муниципального депутата Колпино Виктора Данишевского, которого обвиняют в организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ст. 210 УК), передает корреспондент ЗАКС.Ру из зала суда. Суд оснований для смягчения меры пресечения не нашел. Адвокат Игорь Резонов рассказал ЗАКС.Ру, что "фактически" жалоба была подана для другого.

В беседе с корреспондентом ЗАКС.Ру адвокат мундепа рассказал, что одной из причин для подачи жалобы стала возможность для Данишевского пообщаться по видеосвязи с супругой во время коротких перерывов до и после заседания в Городском суде. Поговорить "вживую" иначе им не позволяет следователь на протяжении девяти месяцев. Только через письма.

- У нас закон написан очень хитро. Свидания у осужденного происходят без согласия чьего-либо, по режиму, в зависимости от тяжести. У неосужденного — только с согласия следователя. Но в законе не написано, в каком случае следователь дает согласие, а в каком нет. У нас уважаемый следователь по просьбе оперативного сопровождения [ФСБ] не дает согласие на свидание, телефонные разговоры жене, маме, детям с октября месяца, - рассказал ЗАКС.Ру.

Ранее Резонов пытался оспорить действия следователя в Октябрьском районном суде, но там решили, что организация свиданий находится не в их компетенции. К этому вопросу намерены вернуться в середине августа в Городском суде. Резонов обжалует решение районного суда. Адвокат намерен дойти с этой претензией до Конституционного суда.

- Если все суды общей юрисдикции скажут, что это не компетенция суда, я предложу Конституционному суду ограничить полномочия следователя в том, что когда хочет — даст свидание, когда не хочет — не даст. Все-таки в законе должно быть четко прописано, когда он может давать свидание, когда не может, - добавил Резонов.

В начале мая Данишевскому продлили арест сразу на три месяца, до 28 августа. Муниципал считает, что судом не были учтены основания, по которым ему можно было бы назначить более мягкую меру пресечения. Городской суд отказал и мундепу, и его предполагаемому подельнику, гражданину Узбекистана Музаффару Шарипову, который тоже просил выпустить его из-под стражи.

Напомним, Данишевский находится под стражей с октября 2022 года. Его обвиняют в создании преступного сообщества, которое якобы через связи в правоохранительных органах фиктивно ставило иностранных граждан на миграционный учет. "Клиентов", считают следователи, прописывали в помещениях, где никто не собирался проживать. В СК подсчитали, что таким образом удалось легализовать порядка 10 тысяч иностранцев. Стоимость такой услуги якобы могла составлять от 25 до 30 тысяч рублей.

Правоохранительные органы продолжают расследование. В середине июля ФСБ и СК нагрянули с обысками в управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Также обвинение предъявлено бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции петербургского Главка. Всего по делу проходит 11 фигурантов. Накануне заседания в Горсуде в Следкоме сообщили, что силовики провели больше ста обысков в рамках этого уголовного дела.

Константин Леньков