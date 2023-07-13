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СК, ФСБ и полиция пришли с обысками в миграционное управление МВД по Петербургу и Ленобласти

фото ЗакС политика СК, ФСБ и полиция пришли с обысками в миграционное управление МВД по Петербургу и Ленобласти

Следователи, сотрудники ФСБ и полиции 13 июля провели обыски в помещениях управления по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления петербургского СК. Силовики искали предметы и документы в рамках уголовного дела об организации незаконной миграции (ст. 322.1 УК) и создании преступного сообщества (ст. 210 УК), которое, по версии следователей, возглавлял депутат МО "Колпино" Виктор Данишевский. 

Всего по делу проходит 11 человек, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу 13 июля. Всем избрана мера пресечения. Также обвинение предъявлено бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции петербургского Главка. Имя силовика в СК не уточнили. 

Напомним, уголовное дело завели в октябре 2022 года. По версии следователей, с помощью электронной передачи данных о постановке и снятии с миграционного учета Данишевский с соучастниками якобы легализовал не менее 100 тысяч иностранцев. Их фиктивно ставили на учет в нежилых помещениях, в которых никто жить не собирался.  Сейчас муниципал находится в СИЗО.

Подробнее о депутате Данишевском - читайте в материале ЗАКС.Ру. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Данишевский Виктор Михайлович 




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