С 25 января в России ужесточат правила получения РВП и ВНЖ

С 25 января в России вступят в силу изменения, направленные на предотвращение получения разрешений на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ) через фиктивные браки и отцовство. Нововведения предусмотрены поправками к законам "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", передает 3 января ТАСС.

Теперь для получения РВП в упрощенном порядке необходимо состоять в браке с гражданином РФ не менее трех лет или иметь общего ребенка. При этом, если брак расторгнут, признан недействительным или иностранец лишен родительских прав, разрешение может быть аннулировано.

Поправки введены для борьбы с ситуациями, когда иностранцы заключают фиктивные браки без намерения создать семью, чтобы получить миграционный статус.

Совет Федерации одобрил законопроект 23 октября, президент России Владимир Путин подписал его 26 октября.

фото: ЗАКС.Ру