Вице-губернатор Разумишкин проведет прямую линию 11 сентября

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным состоится 11 сентября, сообщила в своём Telegram-канале глава города Александр Беглов. Трансляция начнётся на телеканале "Санкт-Петербург" в 20:00.

На своём посту Разумишкин курирует работу комитета по благоустройству и жилищного комитета. В его зону ответственности также входят административно-техническая, жилищная и техническая инспекции.

Вопросы вице-губернатору петербуржцы могут направить на его страницу "ВКонтакте", а также по телефону 246-79-49. Помимо телеканала "Санкт-Петербург", прямая трансляция также будет вестись в группе правительства Петербурга во "ВКонтакте".

Напомним, Разумишкин уже становился гостем прямой линии в этом году. В прошлый раз он отвечал на вопросы горожан в апреле.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру