Вице-губернатор Разумишкин проведет прямую линию 3 апреля

Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Евгением Разумишкиным состоится 3 апреля в 20:00, сообщил глава города Александр Беглов в своем Telegram-канале 1 апреля.

"Если у вас есть вопросы, касающиеся уборки города, благоустройства парков и скверов, либо вопросы жилищной политики, то прошу задавать их на моей страничке "ВКонтакте", - заявил вице-губернатор в своем видеообращении.

Вопросы для Разумишкина будут также приниматься по телефону 246-79-49. Прямая трансляция прямой линии пройдет в эфире телеканала "Санкт-Петербург", а также в группе правительства Петербурга "ВКонтакте".

В правительстве города Евгений Разумишкин занимается вопросами ЖКХ. Он курирует деятельность двух комитетов: жилищного и по благоустройству, а также трех государственных инспекций: административно-технической, жилищной и технической.

Отметим, что днем ранее в Госжилинспекции Петербурга сменился начальник. Временно возглавлять ведомство будет Юрий Кузин, который до этого занимал должность заместителя руководителя инспекции. Предыдущий главный государственный жилищный инспектор города Ольга Акацевич с 31 марта заняла пост главы Красносельского района.

Прошлая прямая линия Разумишкина состоялась в августе 2024 года. На ней вице-губернатор рассказал о подготовке города к наступлению зимы, ответил на вопросы о состоянии аварийных домов и разъяснил петербуржцам, как бороться с недобросовестными управляющими компаниями. Подробнее о том, что говорил вице-губернатор в предыдущий раз, можно прочитать в материале ЗАКС.Ру.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру