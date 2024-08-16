Зима, холода, аварийные дома: "Прямая линия" с Разумишкиным

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)

В Петербурге продолжается череда "прямых линий" с вице-губернаторами. Раз в неделю они отвечают на поступившие от горожан вопросы в студии телеканала "Санкт-Петербург". В этот четверг героем мероприятия стал Евгений Разумишкин.

Свой нынешний пост Разумишкин занял немногим менее года назад — о его назначении в городское правительство стало известно в начале прошлого сентября. До этого он на протяжении семи лет руководил Красногвардейским районом.

В Смольном чиновник курирует работу жилищного комитета и комитета по благоустройству, Гостехнадзора, Государственных административно-технической и жилищной инспекций, а также комитета по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Так или иначе вопросы на "прямой линии" касались всей зоны ответственности вице-губернатора.

Зимой без соли никуда

Вопросы Разумишкину принимались с понедельника, задать их можно было на его странице и на странице администрации губернатора во "ВКонтакте", а также по телефону 246-79-49. Непосредственно в ходе "прямой линии" их зачитывали ведущий Юрий Зинчук и представительница Центра управления регионом (ЦУР). Не озвученные в ходе трансляции обращения традиционно пообещали передать в Смольный для дальнейшего рассмотрения.

Для вице-губернатора прошедшее выступление оказалось не первым за вечер. Перед эфиром он успел встретиться с участниками проекта "Лидеры Петербурга". Тем не менее, в студии он не выглядел уставшим, а часть его ответов оказалась весьма многословной.

Продолжительным оказалось выступление чиновника на тему мер подготовки города к зиме. Первым делом он рассказал о регламенте работ при залповых снегопадах. В случае выпадения большого количества осадков в первую очередь расчистке подлежат проходы к подъездам, к контейнерным площадкам, внутриквартальные проезды, остановки транспорта и проходы к социальным учреждениям, заявил он. После выполнения этих работ коммунальщики могут переключиться на другие объекты.

Рассказав о регламенте, чиновник стал рассуждать о прошедших и ожидаемых изменения в сфере уборки снега. При этом он отметил, что прошедшая зима показала те точки, которые требуют отдельного внимания со стороны городских властей.

Коснулся чиновник вопроса реформы уборки дворовых территорий. "Мы с вами видим реорганизацию внутриквартальной уборки, помним о том, что порядка 160 организаций подрядчиков у нас выполняли внутриквартальную уборку. Это в общем по городу, не в одном квартале. После этих шагов, которые были приняты, сегодня это 18 жилищных агентств", — отметил он.

Для ускорения процесса уборки Петроградской стороны под мостом Бетанкура оборудуют площадку для уборочной техники с тем, чтобы сократить время на дорогу коммунальщиков, сообщил вице-губернатор. В центральной части города чиновники отработали маршрутные карты для упрощения процесса зимней уборки. Еще одним вопросом, требующим внимания, он назвал синхронизацию работ между различными службами.

— Вопрос синхронизации самый сложный, потому что кровельщик [наледь] сбрасывал, управляющая компания должна убрать. У нее там то дворник заболел, то еще что-то, проходит время, это дело твердеет, уже совершенно другие трудозатраты, — описал проблему вице-губернатор.

Отдельный вопрос поступил на тему обработки дорожек и тротуаров специальной смесью в зимний период. Разумишкин ответил, что в прошлом году специалисты изучали эффект превентивной обработки поверхностей соляными смесями до снегопада. Подобное решение сочли удачным. В целом же город продолжит и в дальнейшем использовать песко-соляные смеси в зимний период, следовало из его слов.

— Мы сейчас посмотрели, как ведет себя "Бионорд" и другие песко-соляные смеси. И специалисты, и люди земли сказали, что лучше технической соли на сегодняшний день ничего нет. И она стоит не таких больших денег, — подчеркнул он, отметив при этом успехи в применении "Бионорда" против слежавшегося льда.

Аварийные дома

Жительница дома по Социалистической улице поинтересовалась у Разумишкина причинами "неприкасаемости и ненаказуемости" коммунальщиков в связи с обрушениями домов в исторической части города. В своем вопросе она упомянула недавний случай обрушения дома № 1/44 по Большой Зелениной улице, а также припомнила похожий случай на Гороховой улице, 46.

Чиновник с выводами петербурженки не согласился. "Ну не настолько они неприкасаемы, и насчет "ненаказуемы" тоже вопрос. На Большой Зелениной уголовное дело, на Гороховой, 46, тоже возбудили", — аргументировал он свою позицию.

В случае с домом на Гороховой улице причиной обрушения послужил снос капитальных стен собственником, заявил спикер со ссылкой на выводы экспертов. По его словам, проверкам в подобных случаях могут препятствовать сами владельцы площадей, которые не допускают инспекции к себе.

— Не обеспечивают доступ в квартиры, и это действительно так, и это нас очень сильно тормозит. Потому что мы не можем — и это закон — мы не можем выломать дверь, войти, — посетовал вице-губернатор.

В ситуации со зданием на Большой Зелениной он также усмотрел "определенные, так скажем, нюансы", которые могли привести к обрушению. При этом он выразил надежду на то, что следствие выяснит причины случившегося.

Всего за прошедшие пять лет в Петербурге противоаварийные работы были произведены в 486 зданиях, перешел от частного к общему чиновник. Сейчас на "пристальном контроле" находятся 18 адресов. "Мы постараемся вместе с администрацией и Фондом капитального ремонта это дело [решение вопросов в связи с состоянием объектов] ускорять", — пообещал он.

Кнопкой по недобросовестным УК

Кроме проблем старого фонда говорил Разумишкин и о борьбе с недобросовестными управляющими компаниями. По его словам, в 2023 году вопрос борьбы с фальсификацией протоколов собственников жилья для смены УК "был первым на повестке дня в Государственной жилищной инспекции". Напомним, что с подобной ситуацией на личном опыте довелось столкнуться главе фракции ЛДПР в Заксобрании Павлу Иткину.

К настоящему моменту вопрос фальсификации протоколов стоит уже не столь остро, заявил вице-губернатор. Добиться этого, по его словам, удалось посредством упрощения схемы по оспариванию горожанином своей подписи.

— Мы реализовали такую кнопку на портале "Наш Санкт-Петербург". Если вы понимаете, что идут какие-то непонятные телодвижения по выбору управляющей компании и вы не голосовали, можно туда зайти через "Госуслуги" и просто написать: "Я не голосовал", — сообщил Разумишкин.

Заявить о фальсификации также можно при обращении в МФЦ, что может быть актуально для пожилых людей. После обработки обращения протокол перестает действовать, заявил чиновник. Всего же, по его словам, за девять месяцев это позволило предотвратить смену управляющей компании более чем в 300 домах города.

Собственники и замена труб

Доводилось Разумишкину говорить и о сугубо локальных темах в сфере ЖКС. Спикер давал обещания разобраться и временами пускался в многосложные рассуждения на тему жалоб.

Так, жительница дома по Костромскому проспекту рассказала о том, что из кранов в ее квартире льется горячая вода "от желтого до коричневого цвета", при этом управляющая компания якобы практически не реагирует на обращения, а жилищный комитет и районная администрация ограничиваются отписками. Разумишкин ответил, что решить проблему удастся при помощи замены труб. После этого он взялся повествовать о "приблизительно таком же", с его точки зрения, случае, когда собственники жилья блокируют выполнение ремонта по поступившей жалобе.

— Запланированы работы, эти работы должны произвестись в этом году. Но, к сожалению, эти работы произвести не совсем возможно по причине того, что некоторые собственники не обеспечивали доступ для того, чтобы поменять трубы, — пожаловался он. В случае с поступившей на "прямую линию" жалобой он также пообещал проверить возможную причастность других собственников к проблеме.

Другой вопрос поступил от жительницы дома на Захарьевской улицы. По ее словам, в здании уже месяц отсутствует горячая вода. Вину за это петербурженка возложила на ТСЖ дома по Шпалерной улице, которое будто бы "не пропускает к коммуникациям" сотрудников ЖКХ, и те не могут подключить водоснабжение.

Вице-губернатор ответил, что в таком случае требуется взаимодействие управляющей компании и ГЖИ, районной администрации и прокуратуры. "Иногда действительно приходится применять определенные меры с помощью наших коллег из правоохранительных органов. Иначе, к сожалению, не получается", — посетовал он.

Кто о ларьках, а кто — о парке

Поступали вопросы и касательно сферы благоустройства. Так, к вице-губернатору обратился петербуржец Александр Виноградов с предложением огородить ларьки на проспекте Науки, 21, забором с тем, чтобы разграничить городскую и частную территорию. Подобная мера, его по мнению, благотворно скажется на качестве уборки территории.

— Наше предложение совместно с администрацией Калининского района следующее: установить забор для разделения частной и городской территории. Что это даст — торговля будет идти на территории частной собственности, не выходя за пределы, а уборка городской территории от снега зимой будет более оперативной и качественной, — зачитал предложение Виноградова ведущий.

Отметим, что тезка автора обращения известен в Петербурге как активист, борющийся с незаконной торговлей. Нынешним летом он подавал документы для участия в выборах губернатора, однако в список кандидатов не попал. За день до "прямой линии" Виноградов предложил подписчикам оставлять вопросы на странице Разумишкина. Предложение по установке забора в посте шло первым.

Чиновник отрекомендовал Виноградова "очень активным петербуржцем" и признал, что знает его по прежней работе в роли главы района.

— Тут надо проверить, есть ли у них договор на вывоз мусора как у объекта потребительского рынка. <...> Если это решит проблему и будет сделано законным путем, то почему нет, — отреагировал на обращение он.

Автором другого обращения выступил кандидат в МО "Звездное" от "Новых людей" Артем Перелетов. Он просил в приоритетном порядке запустить проектирование и строительство Дизельного парка. "Мы провели первичный опрос, он показал, что эта тема стоит очень остро для жителей Московского района", — утверждал кандидат. По его словам, за неполную неделю удалось собрать более тысячи подписей в поддержку обустройства зеленой зоны.

Разумишкин поддержал идею и прибавил, что сама тема ему известна. "Абсолютно согласен, — ответил он. — Мы там были и с главой района, смотрели территорию будущего Дизельного парка. Поэтому она в приоритете".

Следующий за этим вопрос касался обустройства Пейзажного парка близ реки Охта и причин задержек с его созданием. Из ответа следовало, что существует "пара нюансов", которые приходится учитывать при работах. По словам Разумишкина, к следующему году на месте планируемого благоустройства планируется создание газопровода. "Бесполезно делать благоустройство, когда здесь будет проложен газопровод", — подчеркнул он. Также работам помешает создание дороги и необходимость разобраться с существующей свалкой. Тем не менее, вице-губернатор выразил надежду на старт работ по благоустройству в 2025 году.

— Парк, действительно, большой, он непростой, — отметил он. — Я думаю, что только в рамках двух лет будет реализация и, может быть, даже придется разделить его на определенные этапы в связи с теми ограничениями, о которых я сказал.

В конце "прямой линии" Разумишкин пообещал "максимально результативно" дать ответ по всем поступившим вопросам. Также он пожаловался на нехватку рабочих рук для уборки города и призвал желающих пополнять ряды тех, "кто занимается комфортом и чистотой нашего города".

Следующая "прямая линия" состоится в 20:00 четверга, 23 августа. Кому на этот раз доведется отвечать на вопросы горожан, станет известно позже.

Андрей Казарлыга, фото: Правительство Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот трансляции)