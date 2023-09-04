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Новости 14:36

Беглов назначил главу Красногвардейского района на пост вице-губернатора

фото ЗакС политика Беглов назначил главу Красногвардейского района на пост вице-губернатора

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин стал вице-губернатором, курирующим вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства. О кадровых перестановках губернатор Александр Беглов сообщил на рабочем совещании 4 сентября. 

Разумишкин трудится на госслужбе с 2004 года. Он работал в двух районных администрациях на разных должностях. Администрацию Красногвардейского района он возглавлял с 2016 года. 

Вице-губернатор Анатолий Повелий, который с октября 2021 года отвечал за благоустройство, стал советником губернатора. 

Руководить администрацией Красногвардейского района будет первый заместитель Разумишкина Ольга Козлова. 

Напомним, в середине июля Беглов перераспределил обязанности между вице-губернаторами. 

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Евгения Разумишкина


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