Беглов назначил главу Красногвардейского района на пост вице-губернатора

Глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин стал вице-губернатором, курирующим вопросы городского хозяйства, жилищной политики и благоустройства. О кадровых перестановках губернатор Александр Беглов сообщил на рабочем совещании 4 сентября.

Разумишкин трудится на госслужбе с 2004 года. Он работал в двух районных администрациях на разных должностях. Администрацию Красногвардейского района он возглавлял с 2016 года.

Вице-губернатор Анатолий Повелий, который с октября 2021 года отвечал за благоустройство, стал советником губернатора.

Руководить администрацией Красногвардейского района будет первый заместитель Разумишкина Ольга Козлова.

Напомним, в середине июля Беглов перераспределил обязанности между вице-губернаторами.

Константин Леньков / Фото Telegram-канал Евгения Разумишкина