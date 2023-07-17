Беглов перераспределил полномочия между своими заместителями

Губернатор Петербурга Александр Беглов скорректировал сферы деятельности членов городского правительства, сообщили в Смольном. Изменения вступили в силу с понедельника, 17 июля.

Вице-губернатор Алексей Корабельников теперь отвечает только за комитет финансов и комитет по контролю за имуществом. Комитет по госзаказу от него передали Валерию Москаленко. Он же будет курировать комитет имущественных отношений, который ранее находился в ведении Николая Линченко.

Из сферы ответственности Москаленко убрали комитет по охране памятников (КГИОП) и управление социального питания. За первый будет отвечать Анатолий Повелий, за второе - Наталья Чечина.

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