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Новости 10:45

Юрий Кузин назначен врио главы Госжилинспекции Петербурга

фото ЗакС политика Юрий Кузин назначен врио главы Госжилинспекции Петербурга

Временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Петербурга назначен Юрий Кузин, который до этого занимал должность заместителя руководителя ведомства. В Госжилинспекции сообщили ЗАКС.Ру, что Кузин приступил к работе в новом статусе 31 марта. 

Кузин работает в ведомстве минимум с 2013 года. Является государственным советником Петербурга 1 класса. Последние годы был практически единственным публичным лицом инспекции: выступал с позицией ведомства на пресс-конференциях и других мероприятиях. 

Ранее в течение пяти лет должность начальника инспекции занимала Ольга Акацевич. В конце марта она была назначена на должность главы администрации Красносельского района. Она сменила на этом посту задержанного по делу о взятке Олега Фадеенко.

Константин Леньков / Фото: Смольный


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