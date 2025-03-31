Юрий Кузин назначен врио главы Госжилинспекции Петербурга

Временно исполняющим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Петербурга назначен Юрий Кузин, который до этого занимал должность заместителя руководителя ведомства. В Госжилинспекции сообщили ЗАКС.Ру, что Кузин приступил к работе в новом статусе 31 марта.

Кузин работает в ведомстве минимум с 2013 года. Является государственным советником Петербурга 1 класса. Последние годы был практически единственным публичным лицом инспекции: выступал с позицией ведомства на пресс-конференциях и других мероприятиях.

Ранее в течение пяти лет должность начальника инспекции занимала Ольга Акацевич. В конце марта она была назначена на должность главы администрации Красносельского района. Она сменила на этом посту задержанного по делу о взятке Олега Фадеенко.

Константин Леньков / Фото: Смольный