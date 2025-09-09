ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
9 сентября 2025, 17:01

Беглов и мэр Ташкента подписали обновленный договор о сотрудничестве

фото ЗакС политика Беглов и мэр Ташкента подписали обновленный договор о сотрудничестве

В ходе официального визита в Узбекистан губернатор Петербурга Александр Беглов вместе с мэром Ташкента Шавкатом Умурзаковым подписал обновленный план сотрудничества двух городов до 2028 года. С помощью этой дорожной карты петербургские власти намерены расширить и создать новые сферы интереса с узбекскими партнерами. В Смольном заявили, что обмен делегациями будет продолжаться. 

"Ташкент уверенно движется в будущее. Со времени нашего последнего визита появилось много новых дорог, общественных пространств, зеленых зон, спортивной инфраструктуры, велодорожек. Сегодня в Парке Победы мы открыли очень значимый для нашей общей истории Ленинградский монумент. Он посвящён человеческому подвигу узбекского народа, протянувшего руку помощи ленинградцам в годы войны и блокады", – цитирует слова губернатора пресс-служба Смольного. 

Глава Петербурга предложил мэру Умурзакову провести заседание совместной рабочей группы до конца 2025 года. Беглов предложил организовать мероприятие в Петербурге либо в онлайн-формате. Еще в планах Смольного - рассмотреть предложение Ташкента об установлении партнерских связей между районами города. Какими именно, пока не уточняется. 

Ранее в этот день губернатор Петербурга принял участие в торжественном открытии "Ленинградского монумента". 

Константин Леньков / Фото: Смольный


