Пять стран ЕС заблокировали предложение ограничить выдачу виз россиянам

Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия заблокировали предложение Евросоюза ввести новые ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам, сообщает 16 сентября ТАСС со ссылкой на греческий информационный портал pronews. Греция опасается, что отсутствие российских туристов сильно ударит по экономическому состоянию отдельных регионов страны.

Это первый раз с 2022 года, когда Греция наложила вето на предложение ЕС касательно санкций в отношении России. Как сообщает греческое издание, новые ограничения на выдачу виз имели бы "катастрофические последствия" в регионах страны, пользующихся популярностью у российских туристов (например, Ионические острова). Как пишет портал, в среднем россияне тратят порядка 1,3 тысяч евро в день, что в два раза больше того, сколько тратит средний турист (567 евро в день).

Кроме того, при приостановке выдачи долгосрочных виз серьёзно пострадает русская община в Греции. При этом соседний Кипр, 10% жителей которого имеют российское гражданство, не стал накладывать вето на новое предложение ЕС.

О намерении Евросоюза ужесточить правила выдачи туристических шенгенских виз россиянам сообщили зарубежные СМИ 13 сентября. Позднее появилась информация, что некоторые страны ЕС призывают ввести полный запрет на въезд российских туристов на территорию объединения. При этом еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер уточнил, что выдача виз находится в компетенции государств - членов ЕС, а значит, Евросоюз не может ввести запрет на их выдачу.

Напомним, в конце августа консульство Словакии возобновило приём заявлений россиян на получение туристической шенгенской визы. Государство приостановило выдачу турвиз гражданам России осенью 2022 года вместе с рядом других государств - членов ЕС.

Анастасия Луценко / Фото: unsplash