Консульство Словакии возобновило выдачу туристических виз россиянам

Россияне снова могут подать заявление на получение туристической шенгенской визы в консульство Словакии, сообщил 28 августа ТАСС. Соответствующее сообщение появилось на сайте визового центра Словакии в России.

"Консульство Словакии в России теперь принимает заявления на получение визы с целью туризма", – говорится в бегущей строке на сайте.

Документы на визу можно подать через визовые центры компании BLS International в Петербурге и Москве.

Словакия вместе с восемью другими членами Евросоюза перестала выдавать туристические визы гражданам России осенью 2022 года.

Напомним, В 2024 году выдавать россиянам шенгенские визы также начали диппредставительства Румынии.

Анастасия Луценко, фото: unsplash