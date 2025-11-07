В Петербурге планируют ужесточить правила сброса отходов в контейнеры для ТКО

Сброс строительного мусора, веток и листьев в контейнеры и бункеры для твердых коммунальных отходов (ТКО) намерены запретить в Петербурге, следует из проекта постановления правительства города, опубликованного на сайте Смольного в разделе антикоррупционной экспертизы. Соответствующие изменения предполагается внести в действующие Правила благоустройства территории Петербурга.

Контроль за исполнением постановления возложен на вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина. Документ будет проходит экспертизу до 19 ноября.

Отметим, что в Петербурге также усиливают меры по борьбе с незаконными свалками. Вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что к августу 2025 года город был очищен от нелегальных свалок отходов на площади около 70 000 м². Он поручил районным администрациям вдвое сократить число незаконных мест накопления мусора по сравнению с 2024 годом. Срок исполнения поручения установлен до 1 декабря 2025 года.

Кроме того, комитет по природопользованию в рамках "нулевых" слушаний проекта бюджета на 2026-2028 годы поделился планами устранить 29 незаконных свалок. По прогнозам ведомства, к концу 2026 года в Петербурге останется 15 несанкционированных свалок.

Кирилл Дудров / Фото: Telegram-канал Алексея Корабельникова