Жалобы петербуржцев на мобильный интернет длились суммарно больше месяца в году

В 2025 году жители Петербурга в течение суммарно 34 дней жаловались на сбои в работе мобильного интернета, подсчитала "Собака.ru". Чуть менее трети из них пришлось на декабрь.

В своем исследовании издание отталкивалось от сообщений в городских средствах массовой информации. Всего в течение года в Петербурге только четыре месяца прошли без новостей о сбоях — это были февраль, март, апрель и октябрь.

Первый масштабный сбой зафиксировали 14 января, он стал единственным в том месяце. Об одном сбое также сообщали в сентябре, о двух — в ноябре. В июне и августе наблюдалось по шесть и семь сбоев соответственно.

Рекордсменом по количеству проблем с работой мобильного интернета стал декабрь. Из 26 прошедших дней месяца сбои фиксировались на протяжении 10 дней.

Ранее стало известно о возможности сбоев в работе мобильного интернета в новогоднюю ночь, об этом заявил глава отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий комитета по вопросам законности Александр Равин. По его словам, сбои могут наблюдаться в центре города, их появление он связал с необходимостью обеспечения безопасности праздничного мероприятия. До этого губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко допустил вероятность проблем с доступом в Сеть во время новогодних каникул. При этом он уточнил, что решения об ограничении доступа к интернету принимают силовые структуры, руководствуясь соображениями безопасности.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру