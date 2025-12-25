В Смольном допустили сбои мобильного интернета в новогоднюю ночь

Проблемы в работе мобильного интернета могут наблюдаться в Петербурге в новогоднюю ночь, предупредил 25 декабря глава отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий комитета по вопросам законности Александр Равин. Заявление прозвучало на пресс-конференции в ТАСС. Также чиновник сообщил об отказе от новогоднего фейерверка ради обеспечения безопасности.

Равин уточнил, что проблемы с работой мобильной связи могут, в том числе, происходить из-за перегрузки сотовых сетей при одновременном нахождении большого числа людей в зоне проведения праздничного мероприятия. При этом телефонная связь, в отличие от интернета, может быть доступна.

"Вполне возможно, что будет, скажем так, ограничение именно сети "Интернет", мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу. Это непосредственно в зоне проведения мероприятия. Это нужно понимать и принимать", — высказался чиновник.

Также Равин заявил об отмене праздничного фейерверка в новогоднюю ночь. "Да, принято решение не проводить фейерверк в целях безопасности", — заявил он.

Жители Петербурга в последнее время неоднократно жаловались на проблемы с доступом в интернет с мобильных устройств. В частности, это происходило в дни неформального саммита глав стран СНГ, который состоялся в городе 21 и 22 декабря. В тот раз комитет по информатизации и связи сообщал о возможности проблем с интернетом в целях обеспечения безопасности.

Двумя неделями ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что решения об ограничении доступа к интернету принимают силовые структуры, руководствуясь соображениями безопасности. При этом он допустил, что проблемы с доступом в сеть могут наблюдаться накануне и в течение новогодних каникул.

Андрей Казарлыга / Фото: сайт Смольного