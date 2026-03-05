Пассажира метро обвинили в публичном оправдании терроризма

Следственный комитет 5 марта возбудил уголовное дело в отношении уроженца зарубежного государства, обвиняемого в публичном оправдании и пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Причиной послужили выкрики, сделанные на станции метро "Проспект Большевиков" 24 февраля.

"Фигурант, находясь в вестибюле станции метро "Проспект Большевиков", выкрикивал суждения, которые положительно оценивают деятельность лица, внесенного в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму", — сообщили в СК, не раскрывая имени лица, о котором высказывался задержанный.

По информации "Фонтанки", мужчина положительно отзывался об Алексее Навальном* и позволял себе негативные высказывания о российских властях. Издание уточняет, что задержанный является натурализованным россиянином.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в пресс-службе ведомства.

Наказание по статье о публичном оправдании или пропаганде терроризма предусматривает наказание в виде штрафа на сумму от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или же лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

В январе несовершеннолетнюю из Петербурга приговорили к четырем годам воспитательной колонии по делу о публичном оправдании терроризма и содействии террористической деятельности. Школьница повесила в холле учебного заведения фотографии основателя и члена организации, признанной террористической и запрещенной в России.

*Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

Дарья Нехорошева / Фото: Следственный комитет России (скриншот видео)