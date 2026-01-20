Петербургскую школьницу осудили на четыре года по делу об оправдании терроризма

Школьница из Петербурга приговорена к четырем годам воспитательной колонии по делу о публичном оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ) и содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК РФ), сообщила 20 января "Фонтанка". Решение вынес Первый Западный окружной военный суд в середине октября 2025 года.

Причиной возбуждения уголовного дела стал инцидент в учебном заведении. Восьмиклассницу обвинили в том, что она повесила в холле учебного заведения фотографии основателя и члена запрещенной в России организации, признанной террористической. Как сообщалось, снимки заметили только на третий день.

О задержании школьницы стало известно в конце 2024 года. При рассмотрении меры пресечения Кировский районный суд определил ее в СИЗО.

Неделей ранее Красногвардейский районный суд смягчил меру пресечения иностранному студенту Гарри Азаряну, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Ему назначили запрет определенных действий. С мая 2025 года молодой человек находился под арестом.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру