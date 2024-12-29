Петербургскую школьницу отправили в СИЗО в рамках дела о повешенных фото членов РДК*

Кировский районный суд Петербурга отправил в СИЗО на два месяца школьницу, которая обвиняется по статье о публичном оправдании терроризма (ч.1 ст.205.2 УК РФ), об этом 29 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие предполагает, что несовершеннолетняя девушка повесила фотографии основателя и члена "Русского добровольческого корпуса"* в холле учебного заведения. Девушка, которая предположительно повесила эти фото, учится в образовательном центре Кировского района Петербурга.

Сама школьница просила отправить ее под домашний арест, однако суд все равно решил отправить ее в СИЗО до 26 февраля 2025 года.

Напомним, что также в воскресенье, 29 декабря, Невский районный суд Петербурга отправил в СИЗО одного из предполагаемых поджигателей отделения почты на проспекте Большевиков.

*"Русский добровольческий корпус" признан террористической организацией, его деятельность запрещена в РФ

Фото: ЗАКС.Ру