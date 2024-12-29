Второго предполагаемого поджигателя почты на Большевиков отправили в СИЗО

Невский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца для второго предполагаемого несовершеннолетнего поджигателя, которого обвиняют по статье о террористическом акте (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ), об этом 29 декабря сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что в среду, 25 декабря, два молодых человека бросили в отделение почты на проспекте Большевиков "коктейль Молотова", а потом скрылись с места происшествия. В субботу, 28 декабря, молодых людей задержали.

В суде молодой человек признал вину лишь частично. Суд отправил его в СИЗО до 25 февраля 2025 года.

Напомним, что другого предполагаемого 17-летнего поджигателя отделения почты на Большевиков также отправили в СИЗО до конца февраля. В МВД рассказали, что задержанные действовали по указанию неизвестных.

Фото: ЗАКС.Ру