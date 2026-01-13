Обвиняемого по делу оправдании терроризма Гарри Азаряна выпустили из СИЗО

Красногвардейский районный суд Петербурга 12 января отказался продлевать содержание в следственном изоляторе иностранного студента Гарри Азаряна, обвиняемого по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК). Соответствующая отметка появилась на сайте суда. Он находился в СИЗО с мая 2025 года. В telegram-канале в его поддержку сообщили, что Азарян отпущен под запрет определенных действий.

Азаряна собираются судить за его высказывания, озвученные в начале 2025 года на встрече объединения "Рабочая власть". Следователи утверждают, что в расшифровках его выступлений содержались публичные оправдания террористической деятельности.

Весной 2025 года силовики задержали нескольких студентов Санкт-Петербургского государственного университета из-за их возможной причастности к объединению "Рабочая власть". Студентов также считают причастными к акции перед зданием Двенадцати коллегий на Васильевском острове в марте того года, когда к памятнику графу Уварову повесили манекен, изображающий богиню мудрости Минерву. Позже студента, которого суд признал организатором акции, исключили из СПбГУ. В "Рабочей власти" позже заявили о самороспуске.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру