Прокуратура утвердила обвинение в отношении юристки Бураковой*

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении правозащитницы Анастасии Бураковой*, сообщили в ведомстве 6 марта. Ее обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Прокуратура уточнила, что в 2024 году Куйбышевский районный суд Петербурга дважды привлекал Буракову* за нарушение законодательства об иноагентах. При этом она якобы продолжила публиковать материалы в одном из мессенджеров без обязательной маркировки о статусе иноагента.

В надзорном ведомстве уточнили, что материалы дела переданы мировому судье для рассмотрения по существу.

Бураковой* присвоили статус иноагента 1 декабря 2023 года. Сейчас она находится за границей и объявлена в федеральный розыск. В феврале Смольнинский районный суд заочно арестовал правозащитницу на два месяца из-за нарушения закона об иноагентах. В мае 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил ее к 7,5 года колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти.

*Минюст внес Анастасию Буракову в список иностранных агентов

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру