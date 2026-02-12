Суд в Петербурге заочно арестовал правозащитницу Буракову*

Смольнинский районный суд заочно арестовал на два месяца юристку Анастасию Буракову* 12 февраля, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мера избрана в рамках уголовного дела о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

Сама правозащитница находится за рубежом. Отсчет срока по назначенной мере пресечения начнется с момента задержания Бураковой* в России или передаче конвойной службе после пересечения границы.

Обвинение по уголовной статье было заочно предъявлено Бураковой* в конце июня 2025 года. Спустя месяц ее объявили в федеральный розыск.

В мае 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил юристку к 7,5 года колонии, признав виновной в распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти. Причиной уголовного разбирательства послужила видеозапись выступления Бураковой* на тему СВО.

*Минюст внес Анастасию Буракову в список иностранных агентов

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру